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10 Березень 2017, Київ 16:08
Новини | Політика

НАБУ повідомило про розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ

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Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини, йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

«10 березня Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України (ст. 368-2 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань.

«Розслідування даних фактів доручено Головному підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України», – йдеться в повідомленні.

Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Демчина звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження і перевірити оприлюднену у ЗМІ інформацію про його статки.

«Журналісти виявили величезну зацікавленість до «декларації» про доходи першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Повірте, що він сам не менш зацікавлений у ретельній перевірці інформації про себе, поширеній у ЗМІ. Павло Демчина написав відповідну заяву до НАБУ з проханням зареєструвати стосовно нього кримінальне провадження, у рамках якого перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали», – написала вона.

За словами Гітлянської, Демчина впевнений, що «поширена про нього інформація є неправдивою».

Згідно з декларацією за 2015 рік, перший заступник голови СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини або заощаджень. При цьому, за даними журналістів програми «Слідство.Інфо», цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника – 35-річна Ольга Воловчук – є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку. про це йшлося у розслідуванні журналістів «Громадського телебачення».

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