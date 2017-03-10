НАБУ повідомило про розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини, йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

«10 березня Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України (ст. 368-2 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань.

«Розслідування даних фактів доручено Головному підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України», – йдеться в повідомленні.

Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Демчина звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження і перевірити оприлюднену у ЗМІ інформацію про його статки.

«Журналісти виявили величезну зацікавленість до «декларації» про доходи першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Повірте, що він сам не менш зацікавлений у ретельній перевірці інформації про себе, поширеній у ЗМІ. Павло Демчина написав відповідну заяву до НАБУ з проханням зареєструвати стосовно нього кримінальне провадження, у рамках якого перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали», – написала вона.

За словами Гітлянської, Демчина впевнений, що «поширена про нього інформація є неправдивою».

Згідно з декларацією за 2015 рік, перший заступник голови СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини або заощаджень. При цьому, за даними журналістів програми «Слідство.Інфо», цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника – 35-річна Ольга Воловчук – є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку. про це йшлося у розслідуванні журналістів «Громадського телебачення».