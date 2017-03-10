САП оскаржила рішення суду про арешт Насірова з можливістю застави у 100 мільйонів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила в апеляційному порядку рішення Солом’янського суду Києва про обрання запобіжного заходу усуненому на час слідства з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 100 мільйонів гривень.

«Сьогодні подали скаргу на рішення суду», – повідомили у прес-службі САП.

Напередодні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що апеляція мала бути подана в Апеляційний суд Києва в першій половині дня п’ятниці, 10 березня. Симків нагадав, що САП не задоволена рішенням суду про заставу в 100 мільйонів гривень, а не в 2 мільярди, як просили прокурори.

Водночас, як повідомили раніше у прес-службі Апеляційного суду міста Києва, судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у виступах на судовому засіданні брав участь і Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.