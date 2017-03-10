Понад 4 мільйони гривень витратили у МВС на просвітницьку протидію корупції минулого року – #Точно

У 2016 році на виконання бюджетної програми «Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» Міністерство внутрішніх справ витратило 4,1 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті про видатки 2016 року Державної казначейської служби, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Як зазначають у міністерстві, вказана бюджетна програма втілена з метою запобігання і припинення правопорушень, забезпечення громадського порядку, свобод і інтересів громадян, організаційно-розшукової діяльності.

Основні завдання програми – підготовка наукових та інформаційних матеріалів для боротьби з організованою злочинністю, а також впровадження в практику передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Загалом минулого року в рамках вказаної програми у Міністерстві внутрішніх справ підготували 5 монографій, 25 коментарів до нормативно-правових актів, 35 наукових статей, забезпечили видавництво трьох бюлетенів і двох журналів та іншого.

У бюджеті на 2017 рік на аналогічні наукові витрати Міністерство внутрішніх справ заклало також 4,1 мільйона гривень. У 2015 році МВС витратило 4,2 мільйона гривень.

На роботу Нацагентста з питань запобігання корупції у 2016 році було витрачено з бюджету 65,6 мільйона гривень.