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10 Березень 2017, Київ 17:41
Новини | Події

Уряд призначив Гримчака на посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій

Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

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Уряд призначив Юрія Гримчака на посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду в п’ятницю.

З жовтня 2016 року Гримчак був радником міністра з питань тимчасово окупованих територій. У 2005-2006 роках працював на посаді заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України було створене 20 квітня 2016 року.

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