Уряд призначив Гримчака на посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій

Уряд призначив Юрія Гримчака на посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду в п’ятницю.

З жовтня 2016 року Гримчак був радником міністра з питань тимчасово окупованих територій. У 2005-2006 роках працював на посаді заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України було створене 20 квітня 2016 року.