«Штаб» блокади торгівлі з ОРДЛО вимагає до 2 квітня зупинити роботу російського «Сбербанку» в Україні – Виногродський

Активісти так званого «штабу блокади торгівлі з окупантами» вимагають від влади припинити роботу російського «Сбербанку» в Україні до 2 квітня, інакше погрожують самотужки втрутитись у цей процес.

«Через два тижні, якщо уряд не спроможеться закрити цей банк, ми його закриємо самі у всіх відділеннях, які є в Україні», – заявив під час прес-конференції один з учасників «блокади»,другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«Ми даємо два тижні всім вкладникам «Сбербанку Росії», щоб вони вилучили звідти всі свої кошти. Ми підтримуємо міністра Авакова, який заявив, що дії банку є антиукраїнськими і антизаконними», – додав він.

На запитання, яким чином «штаб» збирається закрити відділення банку або зупинити їх роботу, Виногродський повідомив, що поки не озвучуватиме деталі.

Крім того, він додав, що «штаб» закликає українців підтримати націоналізацію російських компаній в Україні. Виногродський також анонсував з 2 квітня початок активної фазу блокади і заявив про намір активістів зупинити поставки вугілля з Росії.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України готовий вжити усіх «адекватних рішень» щодо підкотрольного Росії «Сбербанку», який працює в Україні, у відповідь на заяви керівництва фінустанови про визнання «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР». Таким чином він відреагував на репліку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який згадав про можливі санкції стосовно «Сбербанка России».

7 березня банку заявили, що почали обслуговувати в своїх відділеннях клієнтів, що надають «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР». У лютому президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання таких «документів».

Наприкінці січня у Києві активісти політичної партії «Національний корпус» заявили про початок кампанії закриття російських банків, які працюють в Україні. Активісти пікетували центральні офіси дочірніх компаній російських банків, зокрема і «Сбербанку Росії».

Раніше у Нацбанку заявляли про готовність виконати рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо санкцій проти банків із російським державним капіталом, якщо таке рішення ухвалять.