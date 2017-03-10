Понад 15 тисяч учасників АТО і членів їхніх родин отримали торік психологічну допомогу – Дерев’янко

За минулий рік психологічну допомогу отримали понад 15 тисяч учасників АТО і членів їхніх родин, повідомив голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко.

«За 2016 рік через центри соціально-психологічної допомоги пройшло понад 15 тисяч учасників АТО і членів їхніх сімей», – повідомив Дерев’янко.

Він визнав, що учасникам АТО, які мешкають не у великих містах, «важче, а іноді й не можливо, отримати кваліфіковану допомогу».

Водночас лише на Київщині, додав Дерев’янко, діє чотири центри соціально-психологічної реабілітації для ветеранів АТО.

Центри психологічно-соціальної реабілітації та консультативної допомоги учасникам АТО та їхнім родинам діють у більшості великих міст України. З адресами можна ознайомитися тут.

Після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт, від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинули майже 10 тисяч людей, тисячі були поранені.