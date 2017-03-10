НАЗК перевірить 11 е-декларацій через отримані звернення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає повну перевірку електронних декларацій 11 громадян, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів. Таке рішення ухвалили на засіданні НАЗК у п’ятницю, йдеться на сторінці агентства у Facebook.

«Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення в деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддю Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

У НАЗК зазначають, що відповідно до процедурних норм, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний після ухвалення відповідного рішення.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і триватиме до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.