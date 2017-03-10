ДСНС: загорання ємностей з мазутом і рідким газом на Харківщині локалізували

У Державній службі з питань надзвичайних ситуацій України повідомили, що пожежу, яка винила вдень на одному з підприємств Харківщини, де зберігались мазут і рідкий газ, локалізовано. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«10 березня об 11:58 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла за адресою Харківська область, Краснокутський район, село Сонцедарівка, вул. Хімічна, 2. Загоряння трапилось на території одного з місцевих підприємств. З повідомлення стало відомо, що вогонь охопив установку з первинної переробки нафтопродуктів та газу», – розповіли рятувальники.

За їхніми даними, на момент прибуття перших пожежних підрозділів було встановлено, що горять металеві ємності з мазутом та газовим конденсатом. Також існувала загроза для ще чотирьох ємностей, які були розташовані поруч, додали в ДСНС.

До місця події було направлено 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах з Краснокутського, Богодухівського, Валківського, Коломацького районів, а також автомобіль повітряно-пінного гасіння, рукавний автомобіль, пожежний автонасос ПНС-110 та 2 автоцистерни з м. Харкова. Крім того до місця виклику також були спрямовані по одній автоцистерні з м. Люботин та м. Дергачі Харківської області, а з залізничної станції «Полтава-Південна» – пожежний потяг з цистерною ємністю 120 т.

Пожежу локалізовано о 16:48. Триває ліквідація, додали в ДСНС.

Причини загорання наразі невідомі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.