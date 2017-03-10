На Прикарпатті 2017-й оголосили роком УПА

2017-й рік на Прикарпатті оголошено роком Української повстанської армії. Таке рішення ухвалила сьогодні сесія Івано-Франківської обласної ради.

Як йдеться у документі, це зроблено «з метою об’єктивного висвітлення діяльності українського визвольного руху». Задля цього передбачене проведення різноманітних заходів.

«Радянська пропагандистська машина створила ряд міфів, які доволі часто панують і по сьогодні, хоча значна частина суспільства з кожним роком, пізнаючи нові сторінки з історії визвольного руху, змінює своє ставлення до Української повстанської армії», – прокоментував рішення в коментарі Радіо Свобода директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коретчук.

Наприкінці минулого року у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про «Про відзначення 75-річчя створення Української повстанської армії».

На початку лютого директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив про старт в Україні інформаційної кампанії «УПА. Відповідь нескореного народу».