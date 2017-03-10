Гуґ: від початку року через конфлікт на Донбасі загинуло 16 цивільних

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ повідомив, що з початку поточного року через конфлікт на сході України постраждало понад 80 цивільних, 16 з яких загинули. Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю.

«Занадто багато людей розплачуються за відмову сторін припинити насильство. З початку року СММ підтвердила 86 жертв серед цивільного населення, 16 з яких загинули», – сказав Гуґ.

Він додав, що 28 із зазначеного числа жертв серед цивільного населення – жінки.

7 березня у прес-службі управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що у лютому 2017 року загинули 11 мирних жителів, ще 62 були поранені на Донбасі. Повідомлялося, що це найбільша кількість жертв від серпня минулого року. В ООН пояснили це ескалацією бойових дій біля Авдіївки, Донецька та Макіївки з 29 січня до 3 лютого 2017 року.

За даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей. Конфлікт триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.