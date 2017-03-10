Упродовж дня на Донбасі 4 військових поранені, 5 травмовані – штаб АТО

Упродовж дня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 49 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті бойових дій поранено чотирьох українських військовослужбовців, ще п’ятеро – травмовані. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, до вечора п’ятниці бойовики вели вогонь на всіх напрямках. Під час обстрілів бойовики використовували міномети різних калібрів, гранатомети, стрілецьку зброю. По Водяному вели вогонь БМП бойовиків, з танків сепаратисти стріляли по Авдіївці, а з «Градів» – по Кримському, додали у штабі.

Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 80 обстрілів за минулу добу. Втрат серед військових не було, однак 5 військових були поранені і один травмований.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові сьогодні близько полудня обстріляли селище Зайцеве, у передмісті Горлівки. Пізніше вони заявили про обстріли неподалік Ясинуватої. Також, за даними донецьких бойовиків, за тиждень ЗСУ випустили в бік підконтрольних угрупованню «ДНР» територій понад 13 тисяч снарядів і мін.

Луганські сепаратисти звинуватили українську сторону у 109 фактах порушення режиму тиші за поточний тиждень. Водночас, за минулу добу, як повідомили в угрупованні «ЛНР», ЗСУ стріляли 8 разів.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.