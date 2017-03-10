В ООН застерігають щодо можливої хімічної загрози через бої на Донбасі

В ООН застерігають щодо можливої хімічної загрози через збройний конфлікт на сході України.

У заяві експертів ООН, оприлюдненій 10 березня, мовиться, що бої на Донбасі ведуться на території, де розташовані великі хімічні підприємства.

«Наразі бої ведуться у містах, близьких до індустріальних центрів, тож зростає загроза влучання у підприємства, у результаті чого можуть бути серйозні наслідки для тих, хто живе неподалік», – заявив спеціальний доповідач ООН Баскут Тунчак.

За його словами, 24 лютого обстріли влучили у сховище, де зберігалося понад 7 тонн газу хлорину. Тунчак повідомив, що контейнери не постраждали. При цьому він застеріг, що у разі пошкодження хоча б одного 900-кілограмового контейнера, загинули б усі у радіусі 200 метрів, а ті, хто перебуває у радіусі 2,4 кілометра, отримали б серйозну шкоду для здоров’я.

«У разі ж значних ушкоджень, упродовж 24 годин потрібно було б проводити евакуацію людей, які живуть у радіусі 7,4 кілометра у напрямку вітру», – наголосив Тунчак.

При цьому у заяві ООН не вказується назва чи місце розташування сховища хлорину.

У заяві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 25 лютого повідомлялося, що під час обстрілу була пошкоджена Донецька фільтраційна станція, розташована на території, яку контролюють підтримувані Росією сепаратисти. В ОБСЄ повідомляли, що безпілотник зафіксував пошкодження від 82-міліметрової зброї, але не уточнили, хто вів цей обстріл.

В Україні більшість підприємств розташовані на сході країни, де з квітня 2014 році ведуться бойові дії, у результаті яких загинули майже 10 тисяч людей.