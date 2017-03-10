НАБУ проводить обшуки в трьох обласних управліннях ДФС у «газовій справі Онищенка» – Оліфіра

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять у п’ятницю обшуки у головних управліннях Державної фіскальної служби у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях в рамках справи про схеми із розкрадання коштів у так званій «газовій справі Онищенка». Про це повідомила Радіо Свобода прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

«Я можу підтвердити цей факт. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування детективів фактів розкрадання коштів з видобутку і продажу газу за договорами в спільній діяльності компанії «Укргазвидобування», – сказала Оліфіра.

За її словами, поки про результати нічого невідомо, оскільки обшуки тривають.

«Обшуки ще не завершилися, говорити про якісь деталі ми наразі не можемо», – долала Оліфіра.

2 березня НАБУ вже провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють нині усуненого з посади і заарештованого на 2 місяці з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.