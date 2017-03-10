Білорусь: опозиціонера доставили до суду через організацію протестів

Білоруська поліція 10 березня силою доставила до суду у Мінську відомого опозиційного лідера.

Дмитра Дашкевича, лідера незареєстрованого «Молодого Фронту» звинуватили у чиненні опору поліції, хуліганстві і порушенні законодавства щодо громадських зібрань.

Дашкевич відкидає звинувачення і пов’язує їх зі своєю роллю в організації 15-денного протесту, організованого через будівництво біля історичного місця на околицях білоруської столиці.

Протести були організовані у заповіднику Куропати, де у часи радянського диктатора Йосипа Сталіна вбили щонайменше 30 тисяч людей.

Протестувальники заявляють, що будівництво бізнес-центру заплямує пам’ять сталінських жертв.

1 березня будівельні роботи були зупинені, а 6 березня протестувальники прибрали звідти намети.

7 березня суд у Мінську ще одного організатора протестів, Сергія Палчевського, визнав винним у порушенні законодавства щодо громадських зібрань і засудив його до трьох днів в’язниці.