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10 Березень 2017, Київ 20:41
Новини | Міжнародні

Білорусь: опозиціонера доставили до суду через організацію протестів

Дмитро Дашкевич у суді, Мінськ, 10 березня 2017 року

Дмитро Дашкевич у суді, Мінськ, 10 березня 2017 року

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Білоруська поліція 10 березня силою доставила до суду у Мінську відомого опозиційного лідера.

Дмитра Дашкевича, лідера незареєстрованого «Молодого Фронту» звинуватили у чиненні опору поліції, хуліганстві і порушенні законодавства щодо громадських зібрань.

Дашкевич відкидає звинувачення і пов’язує їх зі своєю роллю в організації 15-денного протесту, організованого через будівництво біля історичного місця на околицях білоруської столиці.

Протести були організовані у заповіднику Куропати, де у часи радянського диктатора Йосипа Сталіна вбили щонайменше 30 тисяч людей.

Протестувальники заявляють, що будівництво бізнес-центру заплямує пам’ять сталінських жертв.

1 березня будівельні роботи були зупинені, а 6 березня протестувальники прибрали звідти намети.

7 березня суд у Мінську ще одного організатора протестів, Сергія Палчевського, визнав винним у порушенні законодавства щодо громадських зібрань і засудив його до трьох днів в’язниці.

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