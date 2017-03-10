Кримському політвʼязневі Костенку ускладнили процедуру подання заяви про УДЗ – адвокат

Адвокату кримського політвʼязня Олександра Костенка ускладнили процедуру подання заяви про умовно-дострокове звільнення (УДЗ), повідомив 10 березня захисник кримчанина Дмитро Сотников, передає «Крим.Реалії».

«Подачу УДЗ незаконно ускладнили. Вимагають обовʼязкового надання завірених копій судових актів. Але кримський суд надіслав їх лише недавно, і тільки в одному примірнику, так що їх доведеться при новій подачі знову запитувати. Зараз планую цю постанову оскаржувати в касації. Подати нове УДЗ. Оскаржити стару касацію», – розповів Сотников.

При цьому адвокат припускає, що, можливо, йдеться про умисне затягування цієї процедури.

«Я про те, що судові акти повинні бути обовʼязково завірені, чув раніше, але закон такої вимоги не містить з обʼєктивних причин. Щодо Костенка я подавав клопотання про УДЗ, клопотання про заміну позбавлення волі, з простими копіями судових актів. І вони розглядалися. Але коли я подав друге УДЗ, його повернули, так як копії не були завірені. Через це, я думаю, що це має відношення особисто до Костенка», – зазначив Дмитро Сотников.

Адвокат додав, що він очікує рішення Верховного суду Росії за скаргою на нерозслідування тортур ФСБ щодо його підзахисного.

На запитання, чи отримує Олександр Костенко листи, Сотников зазначив, що «отримує, але відповідає не завжди, є проблеми з відправкою».

10 березня кримському політвʼязню Олександру Костенку виповнився 31 рік.

27 жовтня адвокат Олександра Костенка Дмитро Сотников повідомив, що подав четверту касаційну скаргу на вирок у «справі Костенка».

Олександра Костенка в Криму засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного увʼязнення. За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року «в ході масових заворушень» у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання зброю.

Костенко не визнав своєї провини. Наприкінці лютого 2016 року президія підконтрольного Росії Верховного суду Криму розглянула касаційну скаргу захисту Костенка і ухвалила «залишити судові акти без змін, призначити шляхом поглинання менш суворого суворим покаранням 3 роки 6 місяців позбавлення волі».