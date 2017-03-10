ДСНС попереджає про лавинну небезпеку і підвищення рівня води у річках на вихідні

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що упродовж 11-12 березня в Карпатах у межах Івано-Франківської області очікується сходження лавин, а в окремих регіонах західної і центральної частини України – підвищення рівня води у річках. Про це йдеться в повідомленні ДСНС на сторінці у Facebook.

«11-12 березня у зв’язку зі снігопадами у високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. 11-13 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопільська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується ріст рівнів води на 0,2-0,7 метри, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву», – йдеться в повідомленні.

На рівнинних річках України триватиме весняне водопілля, зокрема у басейнах Прип’яті, Сіверському Дінці, притоках Дніпра, але «без загрози негативних наслідків», зауважують у ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 11 березня в Україні, крім східних, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей, часом дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 0-5 градусів тепла, на сході місцями 1-3 градуси морозу, вдень 7-12 тепла. На високогір’ї Карпат протягом доби від 2-х градусів тепла до 3-х градусів морозу.