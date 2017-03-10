Путін і Ердоган зустрілися у Москві

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав президента Росії Володимира Путіна пришвидшити запровадження безвізового режиму між Москвою й Анкарою. Під час зустрічі, яка відбулася 10 березня у Москві, Путін і Ердоган також обговорили можливості врегулювання сирійського конфлікту та енергетичні питання.

«Що стосується проектів «Турецького потоку» і АЕС «Аккую», то співпраця повертається у колишнє русло, розвивається все більше і більше», – заявив Ердоган, якого цитує агенція «РИА Новости».

Президент Росії Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що невдовзі Москва планує скасувати заборону на роботу у Росії громадянам Туреччини. За його словами, мовиться, зокрема, про турецьких будівельників, яким було заборонено видавати робочі візи.

Говорячи про послаблення візового режиму, Путін заявив, що сторони «будуть продовжувати вирішувати це питання.

Сторони домовилися провести у 2019 році в обох країнах заходи у рамках «Року культури і туризму Росії і Туреччини».

З січня 2016 року Росія запровадила заборону на постачання овочів, фруктів і деяких видів м’яса з Туреччини. Після переговорів у жовтні минулого року Москва частково зняла ембарго і дозволила ввезення фруктів.