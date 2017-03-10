Порошенко сподівається на «змістовну резолюцію» Європарламенту по Криму та продовження санкцій щодо Росії

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що наступного тижня Європейський парламент ухвалить «змістовну резолюцію» щодо Криму та на рішення про продовження санкції щодо Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Чергове свідчення солідарності з Україною – 16 березня Європарламент обговорить ситуацію в Криму та щодо українських політв’язнів у Росії. Сподіваюся на змістовну резолюцію ЄП та рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму вже наступного тижня», – написав Порошенко.

Наступного тижня Європарламент, як очікується, має ухвалити резолюцію на підтримку українських політичних в’язнів у Росії і проведе слухання у зв’язку із третьою річницею окупації півострова Крим. Заходи заплановані під час пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За попередніми даними, слухання на тему «Крим. Три роки окупації. Свідчення» відбудуться 15 березня, а дебати та голосування резолюції «Українські політичні в’язні у Росії та ситуація у Криму» заплановані на 16 березня. Офіційної інформації про те, що буде рішення про продовження санкцій щодо Росії немає.