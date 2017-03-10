Результати розтину Чуркіна не оприлюднюватимуть – судмедексперт Нью-Йорка

Судово-медичний експерт Нью-Йорка заявляє, що результати розтину посла Росії в ООН Віталія Чуркіна не будуть оприлюднені.

У заяві офісу голови судово-медичної експертизи, оприлюдненій 10 березня, мовиться, що Держдепартамент дав інструкції не оприлюднювати результатів, посилаючись на міжнародне законодавство.

«Дипломатичний імунітет посла Чуркіна забезпечує це», – мовиться у заяві.

Російська сторона повідомляє, що Віталію Чуркіну стало зле в офісі російської місії ООН. Його доставили до шпиталю, де він і помер.

Віталій Чуркін був призначений послом ООН у квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя.

Судово-медичні експерти проводять дослідження, коли є підозра на вчинення злочину або ж людина померла у неприродній спосіб.