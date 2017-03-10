Трамп запитає поради Меркель щодо Путіна і конфлікту на Донбасі – Reuters

Президента США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель запитає її поради, як поводитися з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Reuters з посиланням на трьох неназваних американських посадовців.

Очікують, що під час зустрічі Трамп і Меркель обговорять рівень видатків Німеччини на потреби НАТО, ситуацію в Україні і міграційну кризу.

«Очікую, що у них буде дуже позитивна і тепла зустріч», – зазначив неназваний американський чиновник.

«Президенту буде цікаво послухати досвід канцлера щодо співпраці з Путіним. Йому цікаво почути її висновки щодо того, як поводитися з Росією», – цитує Reuters іншого посадовця США.

Очікують, що Трамп також запитає поради у Меркель щодо ролі США у вирішенні конфлікту на сході України.

Анґела Меркель відвідає Білий дім 14 березня для переговорів з Дональдом Трампом.

Під час президентської кампанії Трамп критикував Меркель за її міграційну політку. Він також висловлювався за покращення відносин між США і Росією.