ГПУ повідомила про підозру екс-керівнику «Укртрансхімаміаку»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко інформує, що ГПУ повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства «Укртрансхімаміак» Віктору Бондику.

«ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 роках він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку. Збитки попередньо становлять 2,3 мільйона доларів. Рахунки самого Віктора Бондика заарештовані у Швейцарії», – зазначив Луценко 10 березня у Facebook.

Міністерство економіки звільнило Бондика з посади у червні минулого через порушення законодавства і невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Наприкінці грудня 2016 року Швейцарія арештувала 30 мільйонів доларів екс-голови «Укрхімтрансаміаку».