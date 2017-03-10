Ємен: 20 цивільних загинули під час авіаударів проти шиїтських повстанців

У Ємені загинули щонайменше 20 цивільних і 6 повстанців під час повітряних ударів коаліції під проводом Саудівської Аравії, повідомляють медики і військові джерела.

За повідомленнями, мішенню авіаударів був контрольно-пропускний пункт шиїтських повстанців з угруповання «Хутті» біля порту Хуха у Червоному морі.

Повідомляється, що повстанці втекли на територію базару, де й були завдані повітряні удари.

Підтримуваний Саудівською Аравією президент Ємену Абедраббо Мансур Хаді заявив, що повстанці використали цивільних як «людський щит», повідомляє AFP з посиланням на неназваного військового чиновника.

Одночасно повідомляється про ще один інцидент у Ємені, коли повстанці планували міною підірвати військовий корабель у Червоному морі, у результаті чого загинули щонайменше двоє моряків, ще вісім поранені.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії проводить операцію проти шиїтських повстанців «Хутті» з 2014 року, коли вони захопили столицю Ємену, місто Санаа.

Під час бойових дій у цій країні загинули понад 10 тисяч цивільних і близько 3 мільйонів втратили домівки.

Військові літаки і безпілотники США також проводять спецоперацію у Ємені. Їхніми цілями є позиції бойовиків угруповання «Аль-Каїда» на Аравійському півострові.

Критика через випадкові жертви серед цивільних лунає як на адресу Саудівської Аравії, так і на адресу США.