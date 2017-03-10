Зниклі на Луганщині українські розвідники потрапили у полон сепаратистів – ЗСУ

Збройні сили України підтверджують, що на оприлюдненому сепаратистами відеодопиті справді є українські розвідники, які зникли 11 лютого на Луганщині.

«На відміну від представників Росії, ми не відмовляємось від своїх хлопців. Як повідомлялось раніше прес-центром штабу АТО, 11 лютого 2017 року був втрачений зв’язок з розвідниками, що виконували завдання в зоні проведення антитерористичній операції на території Луганської області», – мовиться у повідомленні Сил спеціальних операцій Збройних сил України, опублікованому 10 березня.

За повідомленням української сторони, задля звільнення військових звернуться за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, СЦКК, СММ ОБСЄ.

«Наполягаємо на проведені незалежної медичної експертизи із залученням міжнародних експертів щодо оцінки та контролю за фізичним та психічним станом воїнів-розвідників ЗС України, які перебувають у заручниках. Окрему діагностику просимо проводити щодо виявлення результатів застосування психотропних речовин на організми воїнів-заручників», – наголошується у повідомленні.

11 лютого у штабі української воєнної операції повідомили, що група українських розвідників, які виконували завдання на передовій на Луганщині, не вийшла на зв’язок.

6 березня представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважаються 483 людини і 113 перебувають у полоні бойовиків.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують Україну у гальмуванні процесу обміну полоненими. Бойовики також заявляють, що мають свої списки тих, кого хочуть отримати від української сторони. Україна, однак, наголошує, що ці списки складені таким чином, щоб затягнути процес обміну. Зокрема, як кажуть представники української сторони, деякі люди з переліку бойовиків узагалі не підпадають під обмін у рамках Мінського процесу.