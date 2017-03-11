20 мільйонів людей у світі потерпають від голоду – ООН

В ООН заявляють, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з 1945 року.

Голова відділу Організації Об’єднаних Націй з гуманітарних питань Стівен О’Браєн заявив 10 березня, що близько 20 мільйонів людей зіштовхнулися з голодом. Найбільше від нестачі їжі страждають Ємен, Південний Судан, Сомалі і Нігерія.

За словами О’Браєна, у найближчі п’ять місяців необхідно доставити у ці країни гуманітарну допомогу на суму майже у 4,5 мільярдів доларів. Він зазначив, що наданню допомоги перешкоджають збройні конфлікти і небажання ворогуючих сторін співпрацювати з гуманітарними організаціями.

У січні Стівен О’Браєн заявив про небезпеку масштабного голоду в Ємені. За місяць ООН оголосила про ситуацію масового голоду у декількох районах Південного Судану. Наразі сотні тисяч жителів цього регіону перебувають на межі голодної смерті.