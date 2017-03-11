Чуркін помер від серцевого нападу, інших підозр немає – Associated Press

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін помер від серцевого нападу, інших підозр щодо його смерті немає, повідомляє агенція Associated Press з посиланням на «високопоставлених чиновників» Нью-Йорка.

Перед цим судово-медичний експерт Нью-Йорка повідомив, що результати розтину посла Росії в ООН Віталія Чуркіна не будуть оприлюднені. У заяві офісу голови судово-медичної експертизи, оприлюдненій 10 березня, мовиться, що Держдепартамент дав інструкції не оприлюднювати результатів, посилаючись на міжнародне законодавство.

Російська сторона повідомляє, що Віталію Чуркіну стало зле в офісі російської місії ООН. Його доставили до шпиталю, де він і помер.

Чуркін був призначений послом ООН у квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя.