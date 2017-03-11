Луганські сепаратисти заявляють про припинення водопостачання

Луганські сепаратисти заявляють, що українська сторона у ніч на 11 березня припинила подачу води на окуповану ними територію з Західної фільтрувальної станції.

За інформацією представників угруповання «ЛНР», розміщеною на їхніх сайтах, ця станція забезпечує водопостачанням Первомайськ, Стаханов, Кіровськ, Брянку, Алчевськ, Перевальськ і Красний Луч.

Луганські сепаратисти кажуть, що українська сторона пояснила припинення подачі води аварією на магістральному водоводі, однак відповідних документів не надала.

Представники Києва наразі ситуації не коментували.

Конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Відтоді Київ втратив контроль над частиною кордону з Росією, сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які в Україні називають терористичними, контролюють частину відповідно Донецької і Луганської областей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення.

За даними ООН, від квітня 2014 року на Донбасі загинули близько 10 тисяч людей.