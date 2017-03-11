Німеччина: в Ессені закрили торговий центр через небезпеку нападу

У німецькому Ессені поліція дала розпорядження закрити 11 березня центральний торговий центр через інформацію про можливий напад.

«Наші розслідування свідчать про загрозу у торговому центрі», – мовиться у повідомленні поліції.

Більше деталей силовики не надали.

Агенція dpa повідомляє з посиланням на поліцію, що є свідчення, що цей торговий центр є однією з мішеней нападників, відтак і було ухвалене рішення про його закриття упродовж дня.

Німеччина перебуває у підвищеному стані небезпеки після нападів ісламістів у Франції і Бельгії, а також після того, як у грудні минулого року шукач притулку з Тунісу в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку у Берліні, у результаті чого загинули 12 людей.