Вісім депутатів Верховної Ради не проголосували жодного разу за 2 місяці – КВУ

Восьмеро депутатів жодного разу не проголосували за два місяці роботи Верховної ради, коли відбулося 18 пленарних засідань, заявляють у громадській організації «Комітет виборців України».

За даними дослідження організації, йдеться про колишнього представника «Радикальної партії» Андрія Артеменка, членів «Опозиційного блоку» Дмитра Добкіна та Євгена Бакуліна, Дениса Дзендзерського з «Народного фронту», позафракційних Павла Балоги та Андрія Білецького, а також розшукуваних українською владою Сергія Клюєва та Олександра Онищенка.

Окрім того, зазначають представники «Комітету виборців», із 63 депутатів, які взяли участь у менш ніж 10% голосувань, 22 є представниками «Опозиційного блоку».

«Такі результати свідчать про те, що «Опозиційний блок» побудував роботу в парламенті у форматі бойкоту. Депутати показово не голосують, привертаючи до себе увагу. До прикладу, лідер фракції Юрій Бойко за останні два місяці проголосував лише двічі. І це при тому, що він відвідав всі засідання Ради. Сергій Льовочкін проголосував один раз, Наталія Королевська – 4 рази, Вадим Рабінович – 3 рази із 481 можливих», – цитує слова головм КВУ Олексія Кошеля прес-служба організації.

За інформацією «Комітету виборців», всього за цей час відбулося більше чотирьох сотнень голосувань, і лише двоє народних депутатів (Віктор Пинзеник та Григорій Шверк) проголосували у 100% випадків.

Депутати поки що результати дослідження не коментували.