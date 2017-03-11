Transparency international закликає НАБУ розслідувати приховування Насіровим британського громадянства

Українське представництво організації Transparency international звернулось до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати приховування інформації про наявність у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова британського громадянства із 2012 року. Відповідний лист на ім’я керівника НАБУ Артема Ситника організація направила 10 березня.

На думку Transparency international, у діях Романа Насірова можуть вбачатися ознаки злочину, передбачених першою частиною статтею 366 Кримінального кодексу – службове підроблення, що карається штрафом або обмеженням волі терміном до трьох років, однак відповідне провадження НАБУ не починало.

У Національному антикорупційному бюро офіційних коментарів щодо звернення не було.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у виступах на судовому засіданні брав участь і Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого другою частиної статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.