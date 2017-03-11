Сирія: до 44 зросла кількість загиблих від вибухів у Дамаску

До щонайменше 44 зросла кількість загиблих під час двох вибухів у старому місті Дамаска 11 березня, повідомляють спостерігачі за правами людини у Сирії.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих 40 поранених.

Закладена на узбіччі бомба здетонувала, коли під’їхав автобус, у той же час смертник підірвав сере у районі Баб ас-Сагхір, де розташовані кілька шиїтських гробниць, до яких приходять паломники.

За повідомленням сирійської державної агенції новин SANA, «дві бомби, закладені терористами вибухнули біля кладовища у Баб ас-Сагхірі, у результаті чого є загиблі і поранені».

Базований і Лівані телеканал Al-Mayadeen повідомляє, що ціллю нападів був автобус з паломниками.

Агенція dpa з посиланням на джерела інформує, що в автобусі перебували іранські паломники-шиїти.

Наразі відповідальності за напади ніхто не взяв.