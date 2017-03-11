В’ячеслава Аброськіна призначили заступником голови Нацполіції України

Начальника управління поліції у Донецькій області В’ячеслава Аброськіна призначили заступником керівника Національної поліції України.

«10 березня голова МВС Арсен Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу В’ячеслава Аброськіна на посаду заступника голови – начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області», – повідомили у суботу у Нацполіції.

У січні 2017 року В’ячеслав Аброськін серед 64 кандидатів брав участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції, але до фіналу не пройшов.

На посаду начальника управління поліції Донеччини Аброськіна призначили у листопаді 2014 року.

8 лютого 2017 року Кабінет міністрів України призначив головою Нацполіції Сергія Князєва.