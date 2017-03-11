Екс-голові «Укртрансхімаміаку» загрожує до 12 років в’язниці – ГПУ

У Генпрокуратурі України заявляють, що за кримінальне правопорушення, скоєне Віктором Бондиком на посаді директора «Укрхімтрансаміаку», йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

«10 березня повідомлено про підозру колишньому директору українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Віктору Бондику у розтраті державного майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України», – мовиться у повідомленні ГПУ, опублікованому 11 березня.

«Досудовим розслідуванням установлено, що колишній директор УДП «Укрхімтрансаміак» Бондик не маючи на те реальної необхідності, незважаючи на економічну недоцільність та ігноруючи наявну прибутковість підприємства, 22 грудня 2010 умисно уклав від імені УДП «Укрхімтрансаміак» з Амстердамським торгівельним банком договір про термінову кредитну лінію на суму 35 мільйонів доларів США за відсотковою ставкою 8% з метою лише поповнення обігових коштів», – зазначили у Генпрокуратурі.

У п’ятницю генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ повідомила Віктору Бондику про підозру.

Міністерство економіки звільнило Бондика з посади у червні минулого через порушення законодавства і невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Наприкінці грудня 2016 року Швейцарія арештувала 30 мільйонів доларів екс-голови «Укрхімтрансаміаку».