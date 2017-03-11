ОБСЄ: у Пікузах на Донеччині поблизу патруля моніторингової місії вибухнули мінометні міни

Два снаряди вибухнули за 30 метрів від автомобілів спостережної місії ОБСЄ 10 березня на околицях села Пікузи (колишнє – Комінтернове), що перебуває під контролем угруповання «ДНР», повідомили представники спостерігачів у своєму звіті.

«О 13:52 патруль Місії почув звук свисту, після чого відбувся удар приблизно за 30 метрів на північ від автомобілів СММ. Орієнтовно через 6–10 секунд спостерігачі почули другий удар також за 30 метрів від автомобілів СММ. Снаряд вибухнув на присадибній ділянці з південно‑західного боку будинку, розташованого приблизно за 40–50 метрів на північний схід від блокпосту «ДНР». Автомобілі СММ накрило ґрунтом, що розлетівся у результаті другого вибуху снаряда при ударі об землю», – мовиться у повідомленні.

За оцінкою спостерігачів, це були 82-міліметрові мінометні міни. Про можливих постраждалих під час інциденту ОБСЄ не повідомляє, лише інформує, що самі спостерігачі не потерпіли.

Угруповання «ДНР» звинуватило українських військових в нічних обстрілах Донецька і Горлівки, внаслідок яких поранено цивільного.

Український штаб воєнної операції на Донбасі повідомив вранці про 107 обстрілів їхніх позицій упродовж доби. За даними штабу, 2 українських військових загинули.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

Конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Відтоді Київ втратив контроль над частиною кордону з Росією, сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР» контролюють частину відповідно Донецької і Луганської областей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення.

За даними ООН, від квітня 2014 року на Донбасі загинули близько 10 тисяч людей.