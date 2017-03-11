В Авдіївці через обстріли знову пошкоджене електропостачання – Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про черговий обстріл Авдіївки, у результаті чого пошкоджене електропостачання.

«В Авдіївці сьогодні близько 14:30 знову обстрілами перебито лінію електропостачання. Без електроенергії місто, коксохім, Донецька фільтраційна станція. За виробленим алгоритмом підключаємо життєвоважливі об’єкти міста до альтернативного енергоживлення. Дали у СЦКК заявку на відновлювальні роботи на ЛЕП», – написав Жебрівський 11 березня у Facebook.

Бойовики угруповання «ДНР», своєю чергою, заявили, що українські військові у суботу вдень обстріляли селище Крута Балка поблизу Ясинуватої, у результаті чого були пошкоджені лінії електропередачі, що живлять зокрема Донецьку фільтраційну станцію.

9 березня в Авдіївці було відновлене централізоване постачання води з Донецької фільтрувальної станції, а 8 березня – електропостачання.

5 березня у результаті обстрілів знову сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції, що подає у місто воду. ДФС розташована між Авдіївкою та Ясинуватою.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.