Акція проти «Сбербанку» у Сумах: затриманого учасника поліція відпустила

В суботу у Сумах після акції протесту проти роботи російського «Сбербанку» в Україні поліція затримала одного з учасників. Після надання ним у відділку пояснення, чоловіка відпустили.

Як повідомив Радіо Свобода патрульний Ігор Ілляшенко, така акція вважається адміністративним правопорушенням за статтею «хуліганство».

У суботу четверо активістів громадської організації «Традиція і порядок» обклеїли будівлю, де знаходиться офіс «Сбербанку» у Сумах листівками з написом «Увага!!! Сбербанк вбиває». Також вони розлили червону рідину біля входу в банк та наклеїли плакат «Геть російське з України» на вхідні двері офісу.

За словами учасників, приводом протесту стала заява «Сбербанку» щодо визнання «паспортів» угруповань «ДНР» та «ЛНР». Після того, як одного з учасників затримав патрульний, інші – втекли.