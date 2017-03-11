Поліція відкрила кримінальне провадження через отруєння дітей в аквапарку Харкова

В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про перевірку факту отруєння дітей у аквапарку Харкова. Станом на суботу госпіталізовано шістьох дітей із ознаками отруєння невідомою речовиною. За інформацією батьків, усі діти віком від 7 до 15 років відчули нездужання через деякий час після відвідин аквапарку.

«Поліцейські з’ясували, що діти з батьками прийшли до аквапарку святкувати день народження (9 березня – ред.) та під час купання отруїлися невідомою речовиною. Слідчим Слобідського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Перевірка обставин триває, додали в поліції.

Водночас на сайті Харківської ОДА повідомляється, що первинний діагноз у госпіталізованих дітей – отруєння парами хлору. Стан дітей стабільний, вони проходять необхідний курс лікування.

Заступник голови Харківської ОДА Олександр Скакун повідомив, що в аквапарку експерти взяли забори води.

«З боку керівництва аквапарку «Джунглі» були зроблені спроби перешкоджати проведенню слідчих дій, а саме забору води», – повідомив Скакун. Він додав, що, за попередньою інформацією, хімічний склад води не відповідав нормам.

В адміністрації аквапарку «Джунглі» Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію, заявивши, що аквапарк «працює в звичайному режимі».