Справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною передали до суду – Луценко

Органи прокуратури передали на розгляд до Солом’янського районного суду Києва справу щодо екс-директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Олександра Зражевського про закупівлю бронежилетів і шоломів для армії за завищеною ціною. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

«До Солом’янського суду відправлена справа стосовно колишнього керівника Департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети та шоломи для ЗСУ по завищеній вартості», – повідомив Луценко.

Восени минулого року Головна військова прокуратура повідомила про підозру у вчиненні розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах п’ятьом колишнім і на той час чинним посадовцям Міноборони, які за даними слідства, у травні-жовтні 2014 року підписали ряд договорів про постачання бронежилетів і кулезахисних шоломів для потреб Збройних сил України за завищеною ціною. У ГПУ повідомляли, що підписані документи стали підставою для незаконного перерахування комерційному підприємству з казначейського рахунку Міноборони понад 30 мільйонів гривень.