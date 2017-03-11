Слухання щодо позову України про порушення Росією морського права відбудуться у травні – Зеркаль

Процедурні слухання трибуналу щодо позову України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права призначені на 12 травня поточного року. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомила голова української делегації в Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Слухання з процедурних питань призначено на 12 травня. Під час цього слухання вирішуватимуться організаційні питання», – повідомила Зеркаль.

Вона не виключила, що російська сторона спробує затягнути процес розгляду цього питання через юридичні механізми.

«Цілком можливо, що російська сторона, щоб затягти процес, наполягатиме на тому, що суд має спочатку ухвалити рішення стосовно своєї юрисдикції, а вже після – розглядати справу по суті. Наша думка – неможливо розглядати питання юрисдикції суду без розгляду питання по суті», – додала Зеркаль.

За позовом України до Росії за Конвенцією ООН з морського права у грудні минулого року було сформовано трибунал, який і має розглядати справу «Україна проти Російської Федерації». Як повідомляли в українському МЗС, склад трибуналу було сформовано «з компетентних і незалежних експертів у сфері міжнародного морського права».

14 вересня 2016 року Міністерство закордонних справ України повідомило про позов в арбітражний трибунал щодо порушень морського права з боку Росії. В заяві відомства йшлося, що Україна просить трибунал підтвердити її права як прибережної держави і зобов’язати Росію «припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях» відповідно до Конвенції ООН з морського права від 1982 року.

Конвенція ООН з морського права була підписана 1982 року і вступила в дію в 1994 році. Вона встановлює поділ морського простору між державами і регулює норми про внутрішні води, відкрите море, виняткову економічну зону, континентальний шельф тощо. Конвенцію ратифікували 159 країн, зокрема Україна і Росія.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».