Грузія: прихильники телеканалу «Руставі-2» зібралися в центрі Тбілісі, щоб привітати рішення ЄСПЛ

Тисячі прихильників опозиційного до влади телеканалу «Руставі-2» зібралися в суботу в центрі грузинської столиці Тбілісі, щоб привітати недавнє рішення на користь телекомпанії з боку Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Страсбурзький суд 7 березня на невизначений термін продовжив призупинення дії рішення Верховного суду Грузії про повернення телеканалу колишньому співвласникові Кібарові Халваші, наближеному до правлячої партії «Грузинська мрія».

Критики стверджують, що рішення грузинського суду є спробою придушити єдину потужну медіа-організацію в Грузії, яка подає критичні погляди на дії влади.

«Наразі є привід для святкування, але у нас відчуття, що ми лише виграли битву, а не всю війну», – сказав, виступаючи перед прихильниками «Руставі-2» 11 березня генеральний директор каналу Ніка Гварамія.

Адвокат «Руставі-2» Тамат Мурадашвілі повідомила, що подовження «тимчасового заходу» від ЄСПЛ дозволяє команді юристів підготувати справу для оскарження рішення суду Грузії в Європейському суді.

2 березня Верховний суд Грузії постановив, що телеканал «Руставі-2» має бути повернений його колишньому співвласникові Кібарові Халваші. Той заявляв, що влада Грузії за президентства Міхеїла Саакашвілі змусила його продати канал за надто занижену ціну. Пізніше Європейський суд із прав людини ухвалив зупинити виконання ухвали Верховного суду Грузії до 8 березня. А напередодні ЄСПЛ продовжив рішення на невизначений термін.