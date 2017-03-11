Відновлення ЛЕП у Авдіївці можливе за наявності коридору і гарантії безпеки ремонтників – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої обстрілами у суботу лінії електропередач у Авдіївці можливе за умови організації коридору для ремонтних бригад і гарантії їхньої безпеки. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«З 07:00 12 березня планується залучити 7 генераторних установок Головного управління ДСНС для забезпечення електроенергією об’єктів соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення. Попередньо ремонтно-відновлювальні роботи будуть проводитися ТОВ «ДТЕК високовольтні електромережі» при наявності коридору та гарантії безпеки працівників», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що пошкоджено високовольтну лінію електропередач, яка живить, крім майже 22-тисячної Авдіївки, також і 11 населених пунктів Ясинуватського району, де проживає понад 3 тисячі людей.

У ДСНС уточнили, що наразі централізоване водопостачання Авдіївки здійснюється «самопливом», а теплопостачання здійснюється за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу. Від генераторних установок живиться Авдіївська міська лікарня та міськвиконком.

Тим часом, голова Донецької військово0цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що ввечері суботи бойовики обстріляли насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу. Ця насосна станція забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.

В суботу вдень в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

Зазвичай, щоб провести ремонтні роботи українській стороні доводиться звертатися із відповідним запитом до російської сторони в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК).