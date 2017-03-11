США: у Вашингтоні затримали чоловіка, який переліз через огорожу Білого дому

Секретна служба США повідомила про затримання чоловіка з рюкзаком у Вашингтоні, який підійшов до Білого дому після того, як вночі переліз через огорожу.

Повідомляється, що інцидент стався незадовго до півночі 10 березня, коли президент США Дональд Трамп перебував в будівлі Білого дому.

Чоловіка затримали біля південного входу до Білого дому, якраз тої частини, де розташовуються апартаменти президента.

Рюкзак чоловіка перевірили, небезпечних речей у ньому не виявили. Також наразі невідомо, чи були у затриманого раніше проблеми із законом.

За даними телеканалу CNN, про жодну небезпеку для Трампа не йшлося.

У 2014 році через вторгнення в Білий дім чоловіка з ножем пішла у відставку директор Секретної служби США Джулія Пірсон.