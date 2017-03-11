У Празі відкрився центр для української громади

11 березня у Празі відкрився новий український культурно-освітній центр «Крок» за участі українських родин, які живуть у Чехії. Мета центру, кажуть організатори – створити ефективні умови для діяльності української громади як в столиці Чехії, так і на інших територіях країни, де проживають українці.

Ініціатором заснування центру є Українська профспілка в Чехії, її голова Тарас Костюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що головні програми «Кроку» будуть зосереджені на дітях, «які живуть і навчаються в Чехії, щоб навчити їх мови, літератури, культури, географії України».

«Наша праця базуватиметься на трьох складових – патріотичність, професійність і порядність», – додав Тарас Костюк.

Керівник освітньої програми центру Марія Гаврилюк розповіла, що програми роботи центру будуть також розраховані і на батьків, які зможуть поглибити свої знання з англійської мови чи фінансової грамотності.

«Зараз саме той час, коли нам потрібно зосередитись на тих стратегічних цінностях, які нас єднають, а я переконаний, що тими стратегічними цінностями є незалежність, територіальна цілісність, єдність України, її свобода», – сказав присутній на відкритті центру «Крок» посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

На відкритті центру також відбувся концерт і читання поезії Тараса Шевченка.