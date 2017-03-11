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12 Березень 2017, Київ 01:13
Новини | Міжнародні

Туреччина і Нідерланди заблокували входи у дипломатичні будівлі у країнах одне одного

Агітаційний плакат із зображенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перед запланованим на квітень конституційним референдумом, Стамбул, 10 березня 2017 року

Агітаційний плакат із зображенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перед запланованим на квітень конституційним референдумом, Стамбул, 10 березня 2017 року

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Станом на вечір 11 березня входи у дипломатичні будівлі Туреччини і Нідерландів для офіційних осіб в країнах одне одного заблоковані, повідомляють західні ЗМІ.

МЗС Туреччини заявило у суботу, що не хоче, аби тимчасовий повірений Нідерландів у Туреччині повертався з відпустки до Анкари «протягом певного часу».

Водночас нідерландська телекомпанія NOS показала кадри, на яких турецькому міністрові у справах сім’ї Фатмі Бетюль Сайян Кайї поліція не дозволяє пройти до турецького консульства в Роттердамі. Водночас, за даними каналу, Кайя, яка прибув до Нідерландів з сусідньої Німеччини на автомобілі, не була заарештована. Пізніше Кайя підтвердила на сторінці у Twitter, що була «заблокована» поліцією за 30 метрів від будівлі турецького консульства, куди їй не дозволили увійти.

Після цього інциденту представники МЗС Туреччини повідомили нідерландське посольство і консульство в Анкарі про закриття «з міркувань безпеки» разом із резиденціями посла, повіреного в справах і генерального консула Нідерландів у Анкарі.

МЗС Туреччини у своїй заяві вказало, що рішення Нідерландів, ухвалене «проти Туреччини і турецької громади в Нідерландах викличе серйозні проблеми в дипломатичній, політичній, економічній та іншій сферах».

Літак міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу приземлився ввечері 11 березня в Парижі, де він планує виступити на політичному мітингу 12 березня.

Раніше сьогодні Нідерланди відкликали дозвіл голові МЗС Туреччини на приземлення його літака у Роттердамі. Мер цього міста заявив, що Мевлюту Чавушоглу не дозволено проводити агітацію щодо референдуму серед турецької громади під час його візиту до міста. Чавушоглу, натомість, заявив, що все-таки приїде до Роттердама для зустрічі з виборцями. Водночас ще чотири запланованих акції турецьких політиків були скасовані в Австрії і одна у Швейцарії. Раніше у подібному мітингу відмовила й Німеччина.

Після сьогоднішнього рішення не пустити турецького дипломата до Роттердама Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв відплатити Нідерландам, назвавши громадян цієї країни «залишками нацистів» і «фашистами». Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у відповідь назвав «божевільними» висловлювання президента Туреччини, назвавши 11 березня «нехорошим днем» для турецько-нідерландських відносин.

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