Туреччина і Нідерланди заблокували входи у дипломатичні будівлі у країнах одне одного

Станом на вечір 11 березня входи у дипломатичні будівлі Туреччини і Нідерландів для офіційних осіб в країнах одне одного заблоковані, повідомляють західні ЗМІ.

МЗС Туреччини заявило у суботу, що не хоче, аби тимчасовий повірений Нідерландів у Туреччині повертався з відпустки до Анкари «протягом певного часу».

Водночас нідерландська телекомпанія NOS показала кадри, на яких турецькому міністрові у справах сім’ї Фатмі Бетюль Сайян Кайї поліція не дозволяє пройти до турецького консульства в Роттердамі. Водночас, за даними каналу, Кайя, яка прибув до Нідерландів з сусідньої Німеччини на автомобілі, не була заарештована. Пізніше Кайя підтвердила на сторінці у Twitter, що була «заблокована» поліцією за 30 метрів від будівлі турецького консульства, куди їй не дозволили увійти.

Після цього інциденту представники МЗС Туреччини повідомили нідерландське посольство і консульство в Анкарі про закриття «з міркувань безпеки» разом із резиденціями посла, повіреного в справах і генерального консула Нідерландів у Анкарі.

МЗС Туреччини у своїй заяві вказало, що рішення Нідерландів, ухвалене «проти Туреччини і турецької громади в Нідерландах викличе серйозні проблеми в дипломатичній, політичній, економічній та іншій сферах».

Літак міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу приземлився ввечері 11 березня в Парижі, де він планує виступити на політичному мітингу 12 березня.

Раніше сьогодні Нідерланди відкликали дозвіл голові МЗС Туреччини на приземлення його літака у Роттердамі. Мер цього міста заявив, що Мевлюту Чавушоглу не дозволено проводити агітацію щодо референдуму серед турецької громади під час його візиту до міста. Чавушоглу, натомість, заявив, що все-таки приїде до Роттердама для зустрічі з виборцями. Водночас ще чотири запланованих акції турецьких політиків були скасовані в Австрії і одна у Швейцарії. Раніше у подібному мітингу відмовила й Німеччина.

Після сьогоднішнього рішення не пустити турецького дипломата до Роттердама Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв відплатити Нідерландам, назвавши громадян цієї країни «залишками нацистів» і «фашистами». Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у відповідь назвав «божевільними» висловлювання президента Туреччини, назвавши 11 березня «нехорошим днем» для турецько-нідерландських відносин.