У Росії звільнили засуджену за «держзраду» Оксану Севастіді

Зранку 12 березня московське СІЗО «Лефортово» залишила засуджена за «державну зраду» Оксана Севастіді, повідомляють російські інформагенції.

7 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про помилування Севастіді.

Жителька Сочі Оксана Севастіді навесні 2016 року була засуджена до семи років колонії за статтею про державну зраду. Суд визнав її винною в тому, що в 2008 році вона відправила знайомому в Грузію кілька SMS-повідомлень, у яких написала про військову техніку, яку провозять через Сочі.

У грудні 2016 року на щорічній прес-конференції Путін назвав вирок Севастіді «жорстким».

Адвокат Єген Смирнов після підписання указу про помилування заявив, що він і його підзахисна домагатимуться скасування вироку, оскільки вважають його незаконним.