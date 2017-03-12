Понад 30 людей травмовані в Батумі у протестах проти дій поліції

Понад 30 людей, 15 із яких є співробітниками поліції, звернулися по допомогу до медиків після заворушень, які спалахнули в грузинському місті Батумі пізно ввечері 11 березня. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, щоб приборкати бунтівників, переважно молодих людей, які кидали каміння.

Насильство спалахнуло після того, як один із водіїв не погодився зі штрафом за зупинку в недозволеному місці. Чоловік став сперечатися з поліцейськими і був затриманий, на його захист виступили кілька інших водіїв, їх силовики також затримали.

Після інциденту сотні людей зібралися перед будівлею місцевого управління поліції й намагалися його штурмувати. Міністр внутрішніх справ Грузії Ґіорґі Мґебрішвілі повідомив, що близько 40 учасників заворушень затримані.