Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону – дані «Укртрансгазу»

Україна до мінімуму скоротила відбір газу зі своїх ПСГ (підземних сховищ газу) і розпочала закачування палива до резервуарів. Про це свідчать дані «Укртрансгазу» за 9 і 10 березня, доступні на сайті компанії.

Так, 9 березня із ПСГ було відібрано один мільйон, а закачано 3,7 мільйона кубометрів, 10 березня – півмільйона відібрано, натомість 5 мільйонів кубометрів газу закачано.

«У сховищах більше 8 мільярдів кубометрів газу. А комфортний мінімум – 5мільярдів кубометрів. Тобто запас – 3мільярди кубометрів газу», – так прокоментував підсумок газоспоживання в опалювальному сезоні 2016/2017 років комерційний директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«І тут я не можу не пригадати, як нам восени закидали, що ми мали купити і закачати на 2,5 мільярда кубометрів більше. Тобто якщо би ми тоді послухали, то зараз би у сховищах було б 10,5 мільярда, на 5,5 мільярда більше за комфортний мінімум. Я розумію, що «запас кишені не пропалить», але додаткові 2,5 мільярда кубів газу – це біля півмільярда доларів США», – написав фахівець у Facebook.

«Тим, кому «небайдужі» інтереси «Газпрому»: вибачайте, що не дали «Газпрому» можливості продати більше газу і заробити більше грошей на цьому. У нас просто змінилися політика – «Нафтогаз» з 2014 року працює в інтересах власної країни, а не Росії», – наголосив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак ще 28 лютого вкотре заявив, що його країна занепокоєна низькими, за його словами, запасами газу в підземних сховищах газу України, яких, на його думку, Києву не вистачить. Україні доведеться або скорочувати споживання газу, або використовувати транзитний газ, заявив Новак в останній день зими.

Станом на початок доби 11 березня в українських ПСГ було 8 мільярдів 187,5 мільйона кубометрів газу. Це приблизно на 7 мільйонів кубометрів більше, ніж було напочатку доби 9 березня.

Від початку року запаси зменшилися на 3,8 мільярда кубометрів, а від початку опалювального сезону (13 жовтня) – майже на 6,6 мільярда кубометрів.

Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11 мільярдів 993 мільйони кубометрів. Станом на початок опалювального сезону в ПСГ було 14 мільярдів 732 мільйони кубометрів газу.