В Авдіївці спокійно, вода за графіком, електропостачання автономне – Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що зранку 12 березня в Авдіївці «відносно спокійно».

«Фіксуємо наслідки та характер вчорашнього обстрілу житлових кварталів. Замовили спецтехніку для того, щоб демонтувати пошкоджені перекриття технічного поверху (піддашшя) у будинку по вулиці Менделєєва, та для інших пошкоджених будинків», – написав Жебрівський у Facebook.

«Об’єкти соціального призначення підключаємо до автономного електропостачання. Вода в міських резервуарах є, подаємо в мережі за графіком. У місті також є достатня кількість ємностей для питної води. Коксохім забезпечує місто теплопостачанням», – відзначив керівник області.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій увечері 11 березня повідомили, що проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої обстрілами у суботу лінії електропередач у Авдіївці можливе за умови організації коридору для ремонтних бригад і гарантії їхньої безпеки.