Вандали облили фарбою польський меморіал на Львівщині

На Львівщині невідомі особи облили червоною фарбою меморіал загиблим полякам у Підкамені, що на Львівщині. Про це стало відомо зранку 12 березня із соціальних мереж.

«Наша слідчо-оперативна група виїхала на місце. Будемо з’ясовувати, якою фарбою було облито, чи такою ж, як був і на приміщення Генконсульства у Львові», – зазначив Радіо Свобода начальник Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.

Невідомі вандали осквернили хрести і меморіальні таблиці загиблим полякам, написали «Смерть ляхам». Трагедія у селі Підкамінь сталась 12 березня 1944 року. Місцеві поляки з Підкаменя і довколишніх сіл переховувались у Домініканському монастирі і х було замордовано. Меморіал загиблим полякам було зведено у 2012 році. На символічних могилах виписані імена жертв трагедії. Меморіал споруджено з ініціативи колишніх мешканців Підкаменя і за фінансової підтримки Польщі.

«Це чергова системна провокація на теренах України. Ми діятимемо, згідно з чинним законодавством, проситимемо місцеву владу очистити пам’ятники від фарби і напису. Вважаю, що необхідно провести на державному рівні засідання, щоб унеможливити такі провокації», – зазначив Радіо Свобода Святослав Шеремета, керівник комунального підприємства Львівська облради «Доля».

Це вже не перша провокація щодо польських пам’ятників в Україні. У січні невідомі вибухівкою підірвали хрест у Гуті Пеняцькій, вчинили акт вандалізму і в Биківні на Київщині, а 11 березня осквернено у Львові пам’ятник польським професорам на місці їхнього розстрілу у липні 1941 року.