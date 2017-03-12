Поліція на Донеччині та Луганщині перейшла на посилений варіант несення служби

Співробітники поліції в Донецькій та Луганській областях перейшли на посилений варіант несення служби. Силовики пояснюють це загостренням ситуації на лінії розмежування між контрольованою урядом територією й територіями, які контролюють спільні російсько-сепаратистські підрозділи.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, вживаються контрдиверсійні спецзаходи, на блокпостах посилено роботу з виявлення нелегальної зброї. У поліції нагадали, що 11 березня, бойовики вкотре обстріляли Авдіївку, в результаті чого було пошкоджено 6 приватних будинків та 2 багатоповерхівки, перебито лінію електропостачання, прифронтове місто знов залишилось без світла.

Також вчора ввечері під обстріл потрапило село Миколаївка Волноваського району, яке теж залишилося без світла, а зранку 12 березня була обстріляна Мар’їнка. «Жертв та постраждалих немає», – уточнили в поліції Донеччини.

«Із оперативних джерел отримана інформація про ймовірність проникнення на територію області диверсійно-розвідувальних груп бойовиків для скоєння терористичних актів. Так, у районі населеного пункту Жолобок Попаснянського району під час спроби проходу у мінному полі, для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп, підірвалися на вибуховому пристрої та загинули четверо військовослужбовців ЗС РФ, три – отримали поранення», – написала у Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.