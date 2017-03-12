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12 Березень 2017, Київ 16:17
Новини | Міжнародні

Урядові сили в Іраку контролюють понад третину західної частини Мосула

Бій за західну частину міста Мосул, Ірак, 10 березня 2017 року

Бій за західну частину міста Мосул, Ірак, 10 березня 2017 року

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Іракські урядові сили контролюють понад третину західної частини Мосула, звідки вони вибили бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це 12 березня повідомив іракський генерал Маан Аль-Сааді.

Операція з відновлення урядового контролю над західним Мосулом розпочалася 19 лютого. Східний Мосул був звільнений урядовими військами Іраку в січні 2017 року.

Друге за величиною іракське місто Мосул угруповання «Ісламська держава» захопило в 2014 році. На момент початку боїв за Мосул у контрольованому угрупованням «Ісламська держава» жило близько 750 тисяч людей.

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