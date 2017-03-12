Урядові сили в Іраку контролюють понад третину західної частини Мосула

Іракські урядові сили контролюють понад третину західної частини Мосула, звідки вони вибили бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це 12 березня повідомив іракський генерал Маан Аль-Сааді.

Операція з відновлення урядового контролю над західним Мосулом розпочалася 19 лютого. Східний Мосул був звільнений урядовими військами Іраку в січні 2017 року.

Друге за величиною іракське місто Мосул угруповання «Ісламська держава» захопило в 2014 році. На момент початку боїв за Мосул у контрольованому угрупованням «Ісламська держава» жило близько 750 тисяч людей.